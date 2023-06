Centrocampo Milan, la Gazzetta: "Loftus-Cheek sì per tutti, Reijnders ha chance"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui tanti nomi per rafforzare il centrocampo del Milan: oltre a quello di Frattesi ritorna in voga Loftus-Cheek, mentre si fa strada quello di Reijnders. "Tanti nomi sul tavolo. Loftus-Cheek sì per tutti e Reijndes ha chance" titola la rosea, indicando i due centrocampisti come le idee più concrete al momento.