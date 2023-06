Cercasi centravanti, Tuttosport titola: "Morata, attaccante da Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La ricerca del centravanti continua per il Milan, dopo che Marcu Thuram si è accasato sull'altra sponda del Naviglio. Oggi Tuttosport dedica il suo approfondimento ad Alvaro Morata che sembra essere un nome caldo per l'attacco rossonero. Questo il titolo: "Morata, attaccante da Milan". Lo spagnolo può essere il profilo ideale per tanti motivi: è esperto e conosce il calcio italiano, le sue caratteristiche si sposerebbero bene con l'idea di calcio di Pioli, il valore che l'Atletico Madrid gli dà non supera i 20 milioni di euro. Le alternative rimangono Scamacca e Openda.