Cessione Milan, il QS titola: "Ora il Diavolo è di Cardinale, degli Yankees e di LeBron"

In merito alla cessione del Milan a RedBird dopo il closing di ieri, questa mattina il Quotidiano Sportivo titola così: "Ora il Diavolo è di Cardinale, degli Yankees e di LeBron". Il fondo americano è ufficialmente il nuovo proprietario del club di via Aldo Rossi. Tra i finanziatori che hanno aderito al progetto di Gerry Cardinale ci sono anche i New York Yankees e il fondo in cui investe la stella dell'NBA, LeBron James.