Champions al via, il CorSport in prima pagina sulle italiane: "Sognando Wembley"

La Champions League è al via e le quattro squadre italiane sono pronte a giocarsi le loro carte. "Sognando Wembley" è il titolo di apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport per lanciare Milan, Lazio, Inter e Napoli nell'Europa che conta. I rossoneri se la vedranno oggi con il Newcastle, mentre la Lazio si prepara ad ospitare l'Atletico Madrid dell'ex Simeone. In programma domani, invece, l'esordio dell'Inter (finalista della scorsa edizione impegnata al debutto in trasferta contro la Real Sociedad) e del Napoli (in campo contro il Braga).