Champions, Corriere dello Sport: "Inzaghi e Pioli, che ansia"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma in prima pagina delle sfide europee di oggi delle due milanesi. "Inzaghi e Pioli, che ansia: sono alla resa dei conti", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Riprende la Champions: Inter e Milan sono costrette a vincere per rimanere in corsa. I nerazzurri contro la rivelazione Sheriff: "Siamo arrabbiati". I rossoneri a Oporto con Leao al posto di Ibra: serve il colpo".