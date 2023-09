Champions, il CorSport sull'altra partita: "Il Psg non brilla ma Mbappè e Hakimi ci sono"

Dopo il pareggio a reti bianche tra Milan e Newcastle, il gruppo F ha continuato la sua prima giornata in serata con la gara tra Psg e Borussia Dortmund, giocata a Parigi e vinta dai francesi per 2-0 grazie alle reti dei due giocatori migliori: Kylian Mbappè e Achraf Hakimi. Il Corriere dello Sport questa mattina titola così: "Il Psg non brilla ma Mbappè e Hakimi ci sono". Nel complesso una partita non spettacolare che i parigini riescono a sbloccare e chiudere solo nel secondo tempo grazie alle sue stelle. Nel Dortmund si ferma Sabitzer per un infortunio muscolare.