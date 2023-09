Champions in vista, la Gazzetta: "Anche il Newcastle soffre"

Il Milan avrà l'occasione di riscattarsi e di dimostrare che il derby è stato solo un passaggio a vuoto già da domani, quando i rossoneri alle 18.45 scenderanno in campo contro il Newcastle per la prima giornata del girone di Champions League. La Gazzetta dello Sport oggi analizza brevemente gli avversari dei rossoneri e titola: "Anche il Newcastle soffre".

Secondo la rosea, rispetto al giorno delle urne di Nyon, la squadra di Eddie Howe fa meno paura dopo un inizio di campionato molto a rilento: appena due vittorie in cinque partite, di cui l'ultima arrivata a fatica con un rigore contro il Brentford. Da una parte per i Magpies ci sarà l'entusiasmo del ritorno in Champions e la freschezza degli interpreti, dall'altro i rossoneri devono sfruttare la maggiore esperienza in campo internazionale.