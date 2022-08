Champions, la Gazzetta sul Salisburgo: "Giovanissimi ma agguerriti"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport di oggi ha proposto un approfondimento sulle tre squadre pescate dal Milan nell'urna di Istanbul. Questo è il titolo dedicato al Salisburgo, squadra austriaca di terza fascia: "Giovani ma agguerriti. Okafor sa come colpire l'Italia". Un avversario di giovani sì ma non troppo inesperti. Come spesso capita d'estate il Salisburgo ha ceduto molti dei suoi migliori talenti andando a incassare un totale di 63 milioni di euro: Aaronson, Adeyemi, Camara e Kristensen. Il ricambio per gli austriaci non è mai stato un problema che inserisce ogni anno nuovi prospetti da far sbocciare. Una delle stelle è lo svizzero Okafor che fece male all'Italia in nazionale. Anche l'allenatore è giovane: Matthias Jaissle, 34 anni ma già con una discreta esperienza alle spalle.