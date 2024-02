Champions League 24-25, CorSport: "L'obiettivo è qualificare cinque squadre"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sulla prossima Champions League, dove l'Italia spera di poter andare con cinque squadre. La Serie A è l'unico campionato ad aver portato ben sette squadre agli ottavi di finali delle tre competizioni europee, riuscendo ad andare in testa al ranking davanti alla Bundesliga e alla Premier League che chiude il podio. Le italiane dunque dovranno fare fronte compatto per guadagnare un slot extra in vista della prossima stagione, visto che ogni vittoria e ogni passaggio del turno sarà soltanto un bene in vista della nuova competizione che cambierà format dal 2024-2025.

La possibilità di vedere il maggior numero di formazioni italiane nella principale competizione europea è più di una possibilità. Fra queste ovviamente rientra la capolista Inter, seguita dalla Juventus e dal Milan che si stanno giocando il secondo posto dietro i nerazzurri. Subito dopo il podio è sfida aperta, visto che il Bologna continua a viaggiare ad alta velocità ma dietro Atalanta, Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli continuano a spingere.