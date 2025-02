Che impatto dei nuovi! Tuttosport: "È subito Milan Felix. Arrivederci Roma"

I tifosi sognavano un esordio da sogno per i nuovi acquisti del Milan, e così è stato, sono stati accontentati, anche da Sergio Conceiçao che al minuto 59 ha permesso loro di esordire in rossonero ed entrare in campo. La partita era in bilico, il risultato era sul 2 a 1, ma la qualità e la tecnica di Gimenez e Joao Felix ha permesso al Diavolo di chiudere la partita ed il discorso qualificazione.

In teoria a San Siro si aspettavano di urlare a gran voce il cognome del messicano dopo il gol, ma i ruoli si sono a sorpresa invertiti, con il 7 che ha servito al portoghese l'assist vincente per il definitivo 3 a 1. In merito all'impatto dei due nuovi acquisti Tuttosport ha questa mattina titolare "È subito Milan Felix. Arrivederci Roma", eliminata con merito dalla Coppa Italia che vedrà affrontare il Milan una tra Inter e Lazio in semifinale.