Che occasione per Jovic! Le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola

Oggi gioca il Milan: i rossoneri sfidano a San Siro l'Udinese per l'undicesima giornata di Serie A. La notizia del giorno è sicuramente la mossa a sorpresa di Pioli pronto a schierare Luka Jovic dall'inizio al fianco di Olivier Giroud, indiscrezione ripresa in prima pagina da (quasi) tutte le principali testate sportive.

La Gazzetta dello Sport in taglio alto titola: "Milan, 9+9. Doppio centravanti con l'Udinese a San Siro". Nel sottotitolo si legge ancora: "Soluzione Pioli: pronto Jovic accanto a Giroud". Il Corriere dello Sport si concentra sempre sull'attaccante serbo: "Pioli lancia Jovic". Riportato poi l'avvertimento del tecnico rossonero: "Non dobbiamo pensare al Psg". Su Tuttosport invece anche la Juventus viene data su un giocatore che sembra essere sul taccuino del Milan per il mercato di gennaio: "In difesa c'è Kelly".