Che stangata per l'ex Milan! Tuttosport: "Fonseca paga care le proteste. Squalificato per nove mesi"

È meglio che la stagione 2024/2025 Paulo Fonseca se la dimentichi proprio, non solo per come sono andate le cose con il Milan (esonerato lo scorso 29 dicembre), ma anche per come starebbero proseguendo a Lione. Arrivato al posto di Jorge Marciel, l'allenatore portoghese ha fino a questo momento collezionato due vittorie e tre sconfitte, l'ultima però caratterizzata da un fattaccio che ne ha segnato la stagione ma forse anche la carriera.

Nel corso della partita contro lo Stade Brestois, infatti, Fonseca ha protestato in maniera piuttosto animata contro l'arbitro Millot in seguito al cartellino rosso che gli è stato estratto. In preda alla rabbia l'ex Milan è arrivato addirittura a sferrare una (lieve) testata al direttore di gara francese, gesto che gli sono costate non solo una mera di critiche, ma anche una pesante squalifica. Titola infatti questa mattina Tuttosport: "Fonseca paga care le proteste. Squalificato per nove mesi".