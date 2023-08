Christian e Tijjani nuovi diavoli, la Gazzetta: "Il pittore e l'architetto. Il Milan è già ai piedi di Pulisic e Reijnders"

Sono stati tra i migliori in campo e si sono già conquistati i cuori dei tifosi del Milan. Questa mattina Christian Pulisic e Tijjani Reijnders sono stati paragonati dalla Gazzetta dello Sport a degli artisti: "Il pittore e l'architetto. Il Milan è già ai piedi di Pulisic e Reijnders". Il primo ha segnato al suo debutto in rossonero, esperienza riuscita anche a grandi ex rossoneri del calibro di Shevchenko, Weah e Van Basten.

Il secondo ha trovato, invece, il suo primo assist e non ha sbagliato neanche un passaggio in tutta la partita, nel vero senso della parola. "Christian pennella, Tijjani progetta", come sottolinea la rosea nel suo pezzo. Entrambi sono classe '98, entrambi sono arrivati al Milan quest'anno dopo traiettorie diversissime, entrambi vogliono rendere grande il Diavolo.