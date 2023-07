Chukwueze da una parte, Leao dall'altra. La Gazzetta apre così: "Le frecce del Diavolo"

E' notizia fresca di ieri pomeriggio quella dell'ufficialità di Samuel Chukwueze come nuovo giocatore del Milan. L'esterno nigeriano ha firmato ieri il contratto con il club rossonero e aspetta di unirsi alla squadra una volta che questa tornerà da Los Angeles. In particolare c'èm grande attesa per vederlo all'opera con Rafael Leao.

Per questo motivo la Gazzetta dello Sport questa mattina titola così: "Le frecce del Diavolo". E poi nel sottotitolo viene specificata una caratteristica comune a entrambi i giocatori: "Chukwueze e Leao, nessuno dribbla quanto loro". Con due armi così, Pioli potrà creare un attacco veloce, imprevedibile e divertente.