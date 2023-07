Chukwueze nel mirino rossonero. La Gazzetta: "E' più vicino"

vedi letture

Samuel Chukwueze è tornato prepotentemente una priorità del Milan anche se i contatti tra rossoneri e Villarreal non si sono mai realmente interrotti tanto che il nigeriano diventatno nuovamente il giocatore in pole position per occupare l'ultimo slot da extracomunitario. Oggi la Gazzetta dello Sport titola: "E' più vicino". Secondo quanto scrive la rosea il club spagnolo avrebbe abbassato la richiesta rendendo la distanza tra domanda e offerta colmabile: l'esterno può arrivare per 25 milioni.