Chukwueze presente, la Gazzetta: "Finalmente Samu. Scacciato il fantasma De Ketelaere"

vedi letture

Le ultime due uscite in campionato del Milan, anche se inframezzate dalla sosta, hanno dato alcune risposte significative a Stefano Pioli. Tra queste ci sono quelle date da Samuel Chukwueze che, sia a Verona prima della pausa sia a Firenze al rientro dagli impegni internazionali, ha finalmente dato segnali importanti. Al Bentegodi il nigeriano ha trovato la sua prima rete in Serie A con la maglia rossonera, dopo le due reti europee; al Franchi, l'ex Villarreal è stato uno dei migliori in campo, andando vicino al gol ed entrando nell'azione del vantaggio rossonero con il suggerimento a Leao che avrebbe poi assistito Loftus.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ragiona sul rendimento di Chukwueze nell'ultimo periodo e scrive: "Finalmente Samu e il club sorride. Ora i conti tornano". Il nigeriano, nel corso dell'ultima estate, era stato l'acquisto più oneroso della campagna rossonera. Il suo rendimento, avaro di squilli, lo aveva già derubricato a nuovo De Ketelaere. Con le ultime prestazioni, però, questo pericolo sembra essere scongiurato e così la rosea scrive: "L'ex Villarreal deve ripagare la spesa. Scacciato il fantasma De Ketelaere". Inoltre da qui a fine stagione, Chukwueze avrà diverse occasioni per brillare: "Il nigeriano in prima linea: tra campionato e coppa avrà sempre più occasioni".