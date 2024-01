Come affrontano il razzismo in Europa? La Gazzetta: "Premier tolleranza zero. Francia e Spagna: carcere"

Dopo gli insulti razzisti all'indirizzo di Mike Maignan, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha voluto proporre un'indagine su come si comportano gli altri campionati davanti a situazioni analoghe. Non dimenticando che nello stesso weekend anche nella Championship inglese si è verificato un episodio simile ai danni di Palmer del Coventry City. La rosea titola: "Dalla Premier tolleranza zero. Francia e Spagna: carcere ai razzisti".

In Inghilterra la tolleranza è zero: al primo episodio intervengono le autorità e scatta la squalifica pluriennale. Diciotto club su venti in Premier League hanno istituito linee dirette per segnalazioni di episodi di razzismo. Nella Liga in Spagna c' una legge del 2007 che prevede la detenzione fino a 4 anni per chi si rende colpevole di gesti simili. Simile la questione in Francia le cui pene carcerarie possono toccare anche i 5 anni complessivi. In Germania sono previste multe salatissime ed è frequente il fenomeno della segnalazione da parte di altri tifosi, diventato un buon costume.