Con la Fiorentina non sono ammessi passi falsi. Il CorSport riprende Pioli: "Futuro incerto come quello di tutti"

vedi letture

La sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Fiorentina è una gara che mette in palio l'Europa, senza mezzi termini. I viola, in questo momento, sono solo a tre lunghezze di distanze dai rossoneri che occupano la terza posizione in graduatoria e una vittoria vorrebbe dire accorciare ulteriormente la classifica nella corsa per il quarto posto. Non è un caso che il Corriere dello Sport questa mattina titoli così per presentare il match, con una prospttiva lato Fiorentina: "Viola, l'Europa a casa del Diavolo".

Per quanto riguarda il Milan, invece, non sono ammessi altri passi falsi e le tante defezioni non saranno viste come giustificazioni: "Il Milan non può permettersi di perdere in casa". I rossoneri arrivano da due sconfitte interne consecutive in campionato e hanno bisogno di non prendere troppa distanza dal trenino formato da Inter e Juventus. Intanto Stefano Pioli è consapevole che in gioco c'è anche il suo futuro: "Il mio futuro è incerto come quello di tutti. Servono poche parole e tanti fatti. Camarda? Il talento non ha età. Pronto ad aiutare".