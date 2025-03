Conceiçao non fa più sconti. La Gazzetta: "Spazio a chi corre e ha fame di vincere"

Tante cose potrebbero cambiare nel Milan da qui al termine della stagione. Sergio Conceiçao ha infatti voglia di dare una scossa importante alla sua squadra, motivandola in vista di questi ultimi mesi che vedranno comunque il Diavolo essere in corsa per un trofeo: la Coppa Italia.

A fronte di questo l'allenatore portoghese non farà più sconti ai suoi giocatori, e si affiderà solo a coloro i quali daranno il 110% non solo in campo, ma anche e soprattutto nel corso degli allenamenti, perché per chi ha giocato anche un poco a calcio lo sa che le partite si vincono già durante la settimana.

In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Spazio a chi corre e ha fame di vincere", con Theo e Leao che a questo punto rischiano seriamente il posto in favore di Jimenez e Sottil.