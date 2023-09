Contatto Rui Patricio-Loftus, la moviola dei quotidiani sportivi concorde: è rigore

vedi letture

Il Milan, nella serata di ieri, ha sbloccato la partita con la Roma con un calcio di rigore assegnato ai rossoneri dopo un contatto tra Rui Patricio e Loftus-Cheek in area giallorossa. La moviola dei principali quotidiani sportivi questa mattina è concorde: è calcio di rigore. La Gazzetta dello Sport scrive: "Loftus-Cheek entra in area e viene fermato dal piede destro, fra l’altro a tacchetti esposti, di Rui Patricio. Vero che il portiere della Roma guarda la palla ma l’impatto è negligente e incide sulla corsa dell’interno milanista.

Rapuano viene chiamato al video da Irrati: rigore da dare". Il Corriere dello Sport fa eco alla rosea: "Il milanista sfonda in area, il poriere esce e col suo piede destro colpisce la gamba del rossonero. Il calciatore di Pioli si trova a un metro dalla linea di porta e quell’ostacolo non gli permette più di raggiungere il pallone". Infine anche Tuttosport conferma, scrivendo così nella pagella di Rapuano, direttore di gara: "Non vede il contatto da rigore (in tempo reale, ndr)".