Contatto Saelemaekers-Lobotka, la Gazzetta: "I dubbi restano"

Si parla tanto di arbitraggio a senso unico e casalingo, ma c'è da dire che l'arbitro Kovacs ieri non è sembrato avere un metro uniforme per nessuna delle due squadre. Non si capisce bene perché ma un contatto al 48' del secondo tempo, in area del Napoli, tra Saelemaekers e Lobotka è passato totalmente sotto traccia. La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive così, a margine della pagella del direttore di gara rumeno: "Giusto non dare il rigore Theo-Lozano, i dubbi restano nel contatto al 48' del secondo tempo".