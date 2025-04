Conte, De Zerbi e Allegri. La Gazzetta sul Milan: "Una panchina per tre"

Trovato il direttore sportivo, con la scelta del Milan che è ricaduta su Fabio Paratici, ora in via Aldo Rossi si sta riflettendo su chi sarà il nuovo allenatore rossonero al posto di Sergio Conceiçao che a fine stagione saluterà dopo solo sei mesi. "Una panchina per tre" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che il Diavolo andrà stavolta su un tecnico italiano e in corsa al momento ci sono Antonio Conte, Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri.

Il Milan vuole un tecnico italiano: è una corsa a tre

La Rosea analizza nel dettaglio tutti e tre questi nomi: Conte piace perchè sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Con lui il Milan potrebbe cambiare modulo e passare alla difesa a tre, anche se in questa stagione al Napol sta facendo ottime cose con la retroguardia a quattro. De Zerbi è molto apprezzato invece per il suo calcio offensivo e per la sua costante ricerca del bel gioco. Allegri, infine, piace perchè darebbe quella solidità che tanto manca al Milan attuale, oltre ovviamente a portare risultati positivi.