Contro l'Inter senza Tomori, il CorSport: "Kalulu nel derby, Pioli cambia in difesa"

Al rientro dalla sosta, come è noto, il Milan avrà subito un grandissimo impegno: il derby contro l'Inter. Alla super sfida i rossoneri arriveranno senza Fikayo Tomori, centrale di difesa titolare squalificato dopo il rosso rimediato all'Olimpico contro la Roma. Il Corriere dello Sport questa mattina titola così: "Kalulu nel derby, Pioli cambia la difesa".

Una modifica, come detto, obbligata dalla squalifica e che, verosimilmente, farà tornare Pierre Kalulu titolare: il francese non gioca una partita negli undici iniziali da quattro mesi, Spezia-Milan. Dunque Pioli sarà costretto a cambiare il suo undici per la prima volta dopo tre partite.