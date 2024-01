Coppa Italia, il QS su Milan-Atalanta: "La Dea strega il Diavolo"

vedi letture

“La Dea strega il Diavolo”. E' questo il titolo in prima pagina del Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina per commentare la sconfitta del Milan ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Per la squadra di Pioli se ne va un altro obiettivo, mentre gli orobici in semifinale troveranno la Fiorentina che a sua volta ha eliminato il Bologna ai rigori.

Di seguito il tabellino di Milan-Atalanta:

MILAN - ATALANTA 1-2

Marcatori: 45’ Leao, 46’, 59’ Koopmeiners

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (61’ Simic), Gabbia (40’ Kjaer), Hernández, Jiménez (61’ Terracciano); Loftus-Cheek (73’ Giroud), Reijnders (73’ Adli), Musah; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi; Romero, Zeroli; Traorè. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (86’ Hien), Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon (42’ Pasalic), Éderson, Ruggeri (77’ Zappacosta); Mirančuk, Koopmeiners (86’ Muriel); De Ketelaere (77’ Scamacca). A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Palomino, Tolói, Zortea; Adopo. All.: Gasperini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Ammoniti: Theo Hernandez, Leao, Ederson

Espulsi: Gasperini, Mirante

Recupero: + 5’ pt, + 4’ st