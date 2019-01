Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport: "Si ricomincia!"

"Si ricomincia!", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport in vista delle gare di Coppa Italia in programma nella giornata di oggi. "Juve a Bologna con Kean e CR7 - aggiunge la rosea in taglio alto - Subito Paquetà in Samp-Milan. Allegri, il 5° trofeo di fila sarebbe storico. Oggi in campo anche Lazio-Novara". A proposito dei rossoneri, la Gazzetta scrive: "Chelsea allo scoperto, telefonata per Higuain". I Blues hanno contattato Paratici per chiedere il Pipita, ma "la Juventus, per ora, rifiuta il prestito e chiede al club inglese garanzie per il riscatto in estate".