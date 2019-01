Coppa Italia, La Stampa: "L’altro campionato"

È un altro campionato. Ai quarti di finale - scrive il quotidiano La Stampa - la Coppa Italia srotola ambizioni inimmaginabili nel primo tratto: passato il limbo degli stadi vuoti e delle partite senza storia, ecco sfide impastate di pathos e tradizione. Lo Scudetto virtualmente assegnato trasforma la manifestazione in un’ultima chance per spezzare il dominio della Juve in Italia. Si comincia stasera con Milan-Napoli, remake dell’ultima giornata di Serie A: si riparte dallo 0-0, stavolta però non ci sarà spazio per un pari, soltanto uno tra Gattuso e Ancelotti potrà rimanere agganciato alla speranza del successo.