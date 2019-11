Corriere della Sera: "Emergenza Milan e numeri da paura"

L’edizione odierna del Corriere della Sera pone l’accento sulla crisi infinita del Milan. Rossoneri mai così male negli ultimi 78 anni. Bisogna risalire agli anni Quaranta, infatti, per rintracciare tra gli almanacchi un avvio di stagione più deprimente dell’attuale: nel dopoguerra non era mai successo che il Milan iniziasse il campionato perdendo sei gare su undici. Nonostante un cambio in panchina, un avvicendamento in estate nel management e una campagna di rafforzamento che, alla luce dell’undicesimo posto e dei 13 punti, nasconde qualche flop.