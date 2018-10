Corriere della Sera: "Gattuso ha un derby da cancellare"

Il cielo sopra Milanello (e sopra Gattuso) è tornato nero, nerissimo. È bastata una partita sbagliata, osserva il Corriere della Sera in edicola stamane, ma così va il calcio. Stasera si gioca e per il Milan di Gattuso non sarà una partita secondaria, soprattutto perché battere il Betis significa certificare i sedicesimi di Europa League. Inevitabilmente, però, a tenere banco e ancora lo schiaffo bruciante di domenica scorsa. Troppe scorie per far finta di nulla. Il derby non ha contribuito al rafforzamento della posizione di Gattuso.