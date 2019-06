Corriere della Sera: "Giampaolo pensa alla bellezza, il Milan ai conti"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina pone l’accento sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico rossonero e sulle strategie di mercato del club. "Giampaolo pensa alla bellezza, il Milan ai conti", titola il noto quotidiano, che sull’allenatore milanista aggiunge: in testa ha un’idea ben precisa, "raggiungere il risultato attraverso la bellezza". Per quanto riguarda la campagna acquisti, i vertici di via Aldo Rossi attendono "le novità sul fronte Uefa, slittate di qualche giorno per questioni tecniche, per e poi muoversi di conseguenza".