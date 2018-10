Corriere della Sera: "Higuain-Cutrone, la coppia che piace. Ma non ditelo a Rino"

Anche il Corriere della Sera in edicola stamane pone l’accento sull’ottimo rendimento della coppia Higuain-Cutrone. La strategia di affiancare Patrick al Pipita – si legge - non solo ha suscitato l’euforia di San Siro, che al baby bomber ha dedicato un’ovazione. Non solo ha causato l’approvazione dell’argentino che, subito dopo la partita con la Samp, sui social ha applaudito la mossa scrivendo. Soprattutto ha generato quei tre punti necessari al Milan per scalare la classifica e fermare le scosse sotto la panchina di Gattuso. Tuttavia, Rino quasi si innervosisce quando viene sottolineato che il cambio di modulo sia stato decisivo nell’agguantare la vittoria scaccia crisi. Sarà, ma intanto l’inserimento di Cutrone ha consentito a Higuain di avere un compagno in area con cui dialogare.