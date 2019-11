Corriere della Sera: "Il Milan accelera per riprendersi Ibra"

Il Milan punta con decisione su Ibrahimovic. I dirigenti dell’area tecnica milanista, Boban e Maldini, studiano per il rilancio rossonero l’ingaggio dello svedese. Dal canto suo, Ibra, corteggiato anche da Bologna e Napoli, non ha sciolto le riserve sul futuro, rinviando a metà dicembre ogni decisione. Come riporta il Corriere della Sera, se accetterà la proposta di un contratto di 18 mesi, bisognerà vedere se poi Gazidis benedirà l’operazione.