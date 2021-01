Sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi si parla anche della contemporanea frenata delle due milanesi in campionato. "Il Milan cade con l’Atalanta ma è campione d’inverno", titola il noto quotidiano. Non sorride di certo la squadra di Conte, che sciupa l’occasione di agganciare in vetta i rossoneri: "Inter, solo un pari a Udine", si legge in taglio alto.