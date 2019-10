Corriere della Sera: "Maldini, tackle a Berlusconi e messaggio a Elliott"

Maldini va in tackle. Parla di rado, ma quando accade - sottolinea il Corriere della Sera - fa rumore. L’intervento più ruvido l’ha dedicato a Berlusconi, che aveva attaccato Gazidis ("La sua tendenza a fare battute lo rende inelegante"), ma quello più significativo lo ha riservato a Elliott: “Il momento è delicato ma fa parte della fase di crescita. "Non voglio aspettare 10 anni per tornare a essere competitivi. La presenza mia e di Boban dovrebbe essere una garanzia per un ritorno a determinati livelli in tempi accettabili".