Corriere della Sera: "Milan e Napoli, corsa in testa"

Si parla anche di calcio, dopo le gare dell’undicesima giornata di campionato, sulla prima pagina del Corriere della Sera in edicola stamane. Nello specifico, il noto quotidiano si sofferma in prima pagina sul duello Scudetto tra le squadre di Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Questo il titolo in taglio alto: "Milan e Napoli, corsa in testa". Rossoneri e azzurri continuano la loro corsa appaiati, ma “vince che l’Inter”, che non molla la presa. E domenica c’è il derby di Milano.