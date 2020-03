Corriere della Sera: "Milan e vecchi veleni, botta e risposta Mirabelli-Maldini"

Ieri Maldini ha rotto il silenzio, ma non lo ha fatto per entrare nel merito del caos societario. Come riporta il Corriere della Sera, il direttore tecnico rossonero ha voluto regolare i conti con l’ex d.s. Mirabelli, il quale aveva sparato a zero accusandolo di inesperienza ("È come un medico che non ha fatto la scuola elementare"). Pungente la replica di Paolo: "Ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, ma, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica".