Corriere della Sera: "Pari tra Napoli e Inter. Milan, prove di sorpasso"

Si parla anche di calcio sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere della Sera, che si sofferma sulla lotta - sempre più avvincente e incerta - per lo Scudetto. “Pari tra Napoli e Inter”, titola il noto quotidiano milanese, che poi aggiunge sempre in taglio alto: “Milan, prove di sorpasso”. Una vittoria oggi contro la Sampdoria permetterebbe ai rossoneri di scavalcare le rivali e piazzarsi al primo posto in solitaria, anche se i “cugini” interisti hanno sempre una gara da recuperare.