Corriere della Sera: "Paron Gattuso fa cinquanta al Milan"

Il Corriere della Sera in edicola stamane si sofferma su Gattuso, che oggi festeggia la 50esima panchina in campionato con il Milan. Rino - si legge - ha interagito con due proprietà, firmato un rinnovo di contratto a tempo di record, è sopravvissuto alle voci su Conte, subìto un’ecatombe di infortuni e attraversato momenti di turbolenza nei quali la panchina ha tremato. Eppure eccolo qui, a giocarsi il terzo posto. L’etichetta di novello Rocco che gli è stata affibbiata dopo la gara di Coppa Italia con la Lazio diventa una medaglia da sfoggiare: "Sono orgoglioso per essere stato paragonato a Nereo Rocco, il primo allenatore ad aver vinto in Italia la Coppa dei Campioni, l’inventore del catenaccio".