Corriere dello Sport: "C'è Botman per il Milan, Diallo resta l'alternativa"

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero, alla ricerca di un rinforzo per la difesa. "C'è Botman per il Milan, Diallo resta l'alternativa", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Maldini e Massara al lavoro per dare a Pioli un difensore di esperienza: sono due le piste più calde entrambe sotto forma di prestiti. Il cartellino dell’olandese del Lilla si aggira intorno ai 30 milioni, per il senegalese del Psg ne servono 25. Tra i candidati anche Lucumì".