L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma in prima pagina sul futuro di Donnarumma. "Il piano Juve", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Paratici spiazza il Milan e tratta con Raiola. Via Szczesny, poi mega ingaggio da 10 milioni. Gigio libero a giugno a costo zero: per il club bianconero è un investimento. Sul mercato anche le altre società della Superlega: il Real su Mbappé".