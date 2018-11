Corriere dello Sport: "Fabinho lascia Klopp, c’è il Milan in agguato"

Anche il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato dei rossoneri, a caccia di un rinforzo per la mediana dopo gli infortuni di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. "Fabinho lascia Klopp, c’è il Milan in agguato", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che riporta questa precisa indiscrezione. Il brasiliano sta trovando pochissimo spazio al Liverpool e starebbe pensando di lasciare la Premier dopo pochi mesi. per la società milanista sarebbe un gran colpo, considerate le qualità del giocatore.