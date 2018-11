Corriere dello Sport: "Giuramento Pipita: Milan non ti lascio"

Anche il Corriere dello Sport, in prima pagina, pone l’accento su Gonzalo, protagonista ieri della conferenza stampa in vista del match di Europa League contro il Dudelange. "Giuramento Pipita: Milan non ti lascio", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Higuain rompe il silenzio: ‘Ibra? Grande giocatore’". L’argentino, squalificato in campionato, vuole farsi perdonare dopo la sceneggiata contro la Juve: stasera guiderà l’attacco dei rossoneri nel match europeo di San Siro contro i modesti lussemburghesi.