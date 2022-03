Corriere dello Sport: "Gol senza età: Giroud-Zlatan asse scudetto"

MilanNews.it

“Gol senza età: Giroud-Zlatan asse scudetto”. È il titolo che il Corriere dello Sport dedica stamane al Milan, o meglio, ai suoi attaccanti. “I due centravanti sono pronti allo sprint finale”, scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: “Stasera parte titolare il francese: Ibra pronto ad entrare in corsa. Ma, per arrivare in fondo, Pioli pensa anche di schierarli in coppia”. A proposito di Ibrahimovic, ieri Pioli ha affermato: “La sua presenza per noi è sempre molto importante”.