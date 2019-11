Corriere dello Sport: "Ibra e Kean anticrisi"

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina al calciomercato, ponendo l’accento sul possibile ritorno in Serie A di due attaccanti, Ibrahimovic e Moise Kean, quest’ultimo attualmente in forza all’Everton. "Ibra e Kean anticrisi", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge in merito allo svedese: "Zlatan più vicino al Milan. Raiola nella sede rossonera, adesso è in pole, ma il Napoli lavora in segreto con De Laurentiis".