Corriere dello Sport: "Il Bologna ritrova Mihajlovic"

C’è spazio anche per il match di questa sera sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che si sofferma sui rossoblù, o meglio, sul loro allenatore. "Il Bologna ritrova Mihajlovic", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Sinisa dopo il trapianto per la prima volta in panchina (ore 20.45) al Dall’Ara contro il Milan. È anche la sfida per poter ingaggiare Ibrahimovic".