“Kessie, si volta pagina. Il Milan marca Sanches”, titola il Corriere dello Sport parlando dei rossoneri. “L’ivoriano - scrive il quotidiano romano - non accetta il rinnovo e andrà via a giugno. Da domani può firmare con un’altra società. Il centrocampista portoghese del Lilla è in pole. I contatti sono serrati, l’assalto ci sarà in estate”.