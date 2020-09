Corriere dello Sport - Le pagelle di Donnarumma in nazionale: "Balzo pazzesco sul tiro di Van De Beek"

Gianluigi Donnarumma per il Milan e la nazionale italiana è ormai una sicurezza: il portierone rossonero, infatti, anche con l'Olanda in Nations League è stato protagonista di una grande partita. La prestazione contro gli Oranje è valsa al classe 99', dalla redazione del Corriere dello Sport, un 6.5 motivato così: "L'unica vera difficoltà del primo tempo è il retropassaggio di Chiellini, forte e a mezza altezza: non può controllarlo e la palla va in angolo. Poi un'uscita così così e una parata facile su Wijnaldum. Ma il pezzo forte della sua serata olandese arriva a inizio ripresa con un balzo pazzesco sul tiro di Van De Beek. Un paio di volte, nel finale, tarda l'uscita"