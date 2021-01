Corriere dello Sport: "Milan a reazione"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla gara disputata ieri a San Siro. "Milan a reazione", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale: "Leao e Kessié - si legge - i rossoneri allungano in vetta e ritrovano Ibra. Subito archiviata la sconfitta con la Juve: battuto il Toro (2-0). La capolista torna al successo nonostante le assenze: gara chiusa in 54’. Nei minuti finali lo svedese in campo dopo un mese e mezzo".