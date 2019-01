Corriere dello Sport: "Piatek è del Milan!"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, in prima pagina, dedica spazio ai movimenti di mercato del club rossonero. "Piatek è del Milan!", titola in taglio alto il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Via libera di Preziosi: raggiunto l’accordo, al Genoa 40 milioni, martedì le firme". Sempre in prima pagina si parla anche dell’addio del Pipita, che nei prossimi giorni raggiungerà il suo vecchio maestro Sarri: "Il fratello di Higuain a Londra - si legge - per definire i dettagli del trasferimento al Chelsea".