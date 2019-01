Corriere dello Sport: "Sarri senza freni: ha chiesto anche Higuain"

Il Corriere dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sull’ennesimo tentativo del Chelsea per il Pipita. "Sarri senza freni: ha chiesto anche Higuain", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Nuovo assalto dei Blues all’attaccante del Milan, effettuato pure un sondaggio per Cavani". La società londinese, dunque, è intenzionata a regalare al tecnico un grande rinforzo per l’attacco e avrebbe messo nuovamente nel mirino il forte centravanti argentino.