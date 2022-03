Corriere dello Sport: "Un Milan-Napoli stile anni 80"

MilanNews.it

“Diego ci benedica”, titola il Corriere dello Sport in prima pagina riprendendo le parole di Luciano Spalletti in vista della supersfida di questa sera. Il tecnico dei partenopei “convoca anche Maradona”, scrive il quotidiano romano, per un “Napoli-Milan stile anni 80”. La posta in palio è altissima: “Chi vince sorpassa l’Inter in vetta”, sottolinea il noto giornale sportivo della Capitale, che poi riporta le dichiarazioni rilasciate da Pioli alla vigilia: “Prima o poi spero di battere Luciano. Leao decisivo”.